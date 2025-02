Sono agli sgoccioli i lavori per la tangenzialina di Castelverde. Martedì mattina si è svolto un incontro tra l’amministrazione comunale e l’impresa 3V Srl, che ha in carico il cantiere, per verificare lo stato di avanzamento dell’opera. L’intervento, interamente finanziato dal Comune, ha un costo complessivo di 2 milioni di euro.

Il sindaco Graziella Locci ha confermato che il completamento è ormai vicino e che l’apertura potrebbe avvenire entro quindici giorni, salvo ritardi dovuti al maltempo: “I lavori sono quasi terminati, resta solo la questione dell’illuminazione pubblica” ha spiegato. “Se le condizioni atmosferiche non saranno favorevoli, procederemo comunque con l’apertura, rimandando la stesura dell’ultimo strato di asfalto a quando il tempo lo permetterà”.

L’infrastruttura, attesa da tempo dai residenti di Costa Sant’Abramo, “consentirà di deviare il traffico pesante fuori dall’abitato, migliorando la viabilità e la qualità della vita nella zona” ha sottolineato il sindaco.

Anche Pierluigi Vitali, rappresentante dell’impresa 3V Srl, ha confermato che il cantiere è nella fase finale: “Dobbiamo completare l’asfaltatura. La prossima settimana termineremo lo strato di base e, se il tempo ce lo consentirà, procederemo con il tappeto finale. È stata una stagione difficile, con molte piogge e terreni argillosi che ci hanno costretto a spostare grandi quantità di terra, ma siamo riusciti a rispettare i tempi previsti. Ora manca davvero poco”.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata