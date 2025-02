Autostrada gratuita tra Cremona e Castelvetro Piacentino per i residenti, in vista dei lavori che comporteranno la chiusura del Ponte sul Po: una richiesta che le amministrazioni comunali e provinciali di Cremona, Piacenza e Castelvetro stanno portando avanti, in un’interlocuzione con Autovia Padana.

A parlarne, durante la puntata de La Piazza, in onda mercoledì sera su Cr1, è stata Silvia Granata, sindaco di Castelvetro, ospite in studio con Giovanni Palisto, insieme a Roberto Mariani, presidente della Provincia di Cremona, all’assessore comunale Luca Zanacchi e al consigliere regionale dell’Emilia Romagna, Luca Quintavalla.

Gli ospiti hanno fatto il punto della situazione, in seguito alla riunione svoltasi in prefettura a Piacenza nel pomeriggio, per chiarire lo stato dell’arte. Di fatto i lavori dovrebbero essere prossimi a iniziare. Secondo il sindaco Granata, “Già sono in corso lavori propedeutici al cantiere”.

Per Zanacchi è fondamentale “tenere aperto un tavolo di confronto e condivisione“, in modo da procedere allineati. A questo proposito, sarà importante lavorare affinché la viabilità sia gestita al meglio da ambo i lati del ponte. Come ha sottolineato Mariani, “servirebbe una cartellonista molto evidente sul divieto di passaggio a mezzi pesanti, da posizionare molto prima del ponte”, in modo da evitare che i mezzi pesanti imbocchino il tratto di strada dove poi non è più possibile fare manovra per tornare indietro”.

Sul versante cremonese, ha spiegato Zanacchi, “I lavori al ponte porteranno ulteriori disagi, considerano che Largo Moroni è già interessato da un cantiere. Ci sarà un impatto sul comparto sud della città, e dovremo gestirlo”.

© Riproduzione riservata