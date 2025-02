Per i Talk del teatro Ponchielli, arriva a Cremona martedì 22 aprile alle ore 20.30, il noto giornalista d’inchiesta Sigfrido Ranucci, autore, conduttore televisivo e volto del programma Report che presenterà il suo nuovo libro La Scelta (Ed. Bompiani) dialoganco con Piero Brazzale di CR1 tv.

Per la prima volta Ranucci, da anni in prima linea per la difesa della libertà dell’informazione, racconta se stesso e il suo lavoro.

Ranucci è il volto di Report, programma tv amato (e odiato), oggi più che mai un baluardo del giornalismo d’inchiesta su tanti temi come l’ambiente, la malavita, la gestione della sanità o la corruzione politica. La forza di Report è tutta nella semplicità di una scelta: quella di offrire ai cittadini un’informazione che non si accontenta della cronaca dei fatti ma arriva al nocciolo delle questioni, anche quando la strada è irta di pericoli.

Ma questo libro è molto più di un bilancio professionale di Ranucci: è l’esperienza di vita di un uomo che quotidianamente deve chiedersi “qual è la scelta giusta?”.

Durante la serata sarà anche possibile acquistare copia autografata del libro.

Biglietti (posto unico numerato, 15 euro) in vendita da sabato 1° marzo alla biglietteria del Teatro nei seguenti orari di apertura (lun/ven 10-18; sab 10-13 tel.0372022001/02, biglietteria@teatroponchielli.it) e sul circuito vivaticket.

