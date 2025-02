Aprirà domenica 9 marzo presso il Museo della Stampa Centro Studi Stampatori Ebrei Soncino un’esposizione collettiva dedicata a pittrici e grafiche contemporanee con opere a tema libero che sarà possibile visitare fino al 30 marzo 2025. La mostra “Donne d’arte” inaugurerà alle ore 17,00 con la presentazione a cura del critico d’arte Simone Fappani.

Si potranno ammirare le opere di Emanuela Terragnoli, Annunciata Cusumano, Emma Azzi, Loredana Fantato, Maria Cavaggioni, Maria Camilla Rita Rap, Silvia Pastano, Enrica Groppi, Elena Bianchi, Marinella Ferrero, Nicoletta Reinach Astori, Mirella Valenti e Lorella Facchetti, improvvisamente scomparsa a fine gennaio ma i cui lavori, grazie alla sensibilità dei famigliari, sono comunque esposti, così come avrebbe voluto la nota pittrice bresciana.

«L’arte al femminile – spiega Fappanni – compone idealmente una delle pagine più dense e significative dello sviluppo della creatività nel campo delle Beaux Arts. Tuttavia, per ragioni storiche e sociali è stata rivalutata solo in un’epoca relativamente recente. Per queste ragioni in questa mostra sono state invitate soltanto donne che si dedicano, con passione e trasporto all’arte.

Il loro estro e la loro creatività riescono a portare alla ribalta soggetti e temi alquanto eterogenei che consentono di svolgere una interessante riflessione sull’esistenza. Fra colori, forme e materie si sviluppa, dunque, una rassegna che consente anche a un pubblico non specialista di apprezzare».

Le donne hanno sempre avuto una grande passione per l’arte e molte di loro hanno cercato di coltivarla nonostante le difficoltà. Nonostante ciò, le donne sono riuscite a emergere e a diventare artiste di successo; tra queste, spiccano i nomi di Frida Kahlo, Mary Cassatt, Artemisia Gentileschi, Berthe Morisot e molte altre. Ecco allora che gli stili, diversi ed eterogenei, delle protagoniste di questa rassegna, risultano estremamente intriganti e suggestivi, sia che si tratti di soggetti figurativi che lavori astratti, eseguiti con varie tecniche, che comprendono anche l’utilizzo di strumentazioni informatiche, oltre a tecniche tradizioni, fra cui l’olio, l’acquerello, la tempera e la tecnica mista, in cui vengono talvolta utilizzati anche materiali di recupero. Si tratta, quindi, di un interessante caleidoscopio di immagini che si caratterizzano per una spiccata originalità e per una ricerca, continua e appassionata, di misure compositive tese a esprimere sensazioni ed emozioni profonde.

L’ esposizione rimarrà aperta al pubblico fino al 30 marzo 2025 secondo gli orari del Museo della Stampa: dal Martedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30, Sabato Domenica e Festivi dalle ore 10,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00; nei giorni feriali è possibile, su prenotazione, la visita anche il pomeriggio telefonando allo 0374 83171 o scrivendo a: info@museostampasoncino.it

© Riproduzione riservata