Continua il trend avviato già da qualche anno, di nuove assunzioni da parte del Comune, con una previsione di 48 nuovi ingressi nel 2025, 24 nel 2026 e 21 nel 2027, portando così i dipendenti dagli attuali 590 ai 629 di fine triennio. E’ il conteggio effettuato dall’Ufficio personale dell’ente, che ha redatto il Piano di Fabbisogni del personale, approvato dalla Giunta all’interno del PIAO, Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Parallelamente, un dato appare interessante: le cessazioni nel 2024 sono state il doppio di quelle previste inizialmente, 45 dipendenti di ruolo, invece dei previsti 23. Questo comporta – dal primo gennaio di quest’anno e per le annualità successive – un risparmio di circa 1.683.991 per l’ente a fronte di una previsione di € 866.000.

Quella che ha tutta l’aria di una fuga dal lavoro pubblico emerge anche dalle previsioni di pensionamenti e dimissioni volontarie per il prossimo triennio: 54 persone in tutto, di cui 24 nel 2025, 17 nel 2026, 13 nel 2027.

Guardando alle categorie di dipendenti che si prevede cesseranno il servizio quest’anno (comprese anche le cessazioni già avvenute a dicembre), si notano 7 agenti di Polizia Locale, un settore che però vedrà entro l’anno nuovi ingressi, già annunciati dall’assessore alla Sicurezza Santo Canale.

Per quanto riguarda invece le nuove assunzioni per il 2025 il Piano dei fabbisogni prevede 48 assunzioni a tempo indeterminato, 18 progressioni tra le aree e 54 assunzioni a tempo determinato.

“La spesa per l’attuazione del piano assunzionale nel suo complesso – si legge nella relazione – risulta prevista nel bilancio 2025/2027 (secondo le tempistiche indicate nello stesso piano), fatta eccezione per quella finalizzata al reclutamento di 32 unità a tempo determinato in quanto etero-finanziata: tale spesa si realizzerà solo a condizione che le correlate risorse dall’esterno, a copertura, finalizzate alla realizzazione di specifiche progettualità, verranno introitate dall’Ente”.

Giuliana Biagi

