Il gioco del vestire secondo Emporio Armani

(Adnkronos) – La moda è un gioco. Serio ma pur sempre divertente. Giorgio Armani sembra partire da questo concetto per la sua collezione donna Emporio Armani dedicata al prossimo autunno-inverno. “Le figure femminili che preferisco hanno un certo rigore, ma in Emporio mi piace rompere gli schemi con qualcosa di inaspettato, suggerire un atteggiamento più libero, divertito e noncurante – ammette lo stilista -. Perché? Perché no? Nel gioco del vestire, tutto è possibile”.

E allora, divertimento sia. A partire dalle carte da gioco che spuntano dalle maxi cinture strette in vita delle modelle o intarsiate a stampa su silhouette nette, che disegnano il corpo con morbida precisione scultorea. Tutto si gioca sui tessuti: dalle lame lavate o animalier spazzolate, fino ai jacquard di lana-seta e ai velluti stampati, che danno risalto a una palette fatta di sabbia, blu polvere, punti di rosso e nero illuminato da ricami per la notte.

Lo stilista gioca anche con i generi maschile e femminile, dalle cravatte di velluto ai pantaloni con le tasche generose, mentre i gilet sono integrati alle giacche. Piu femminili gli abitini a trapezio che terminano in balze create con grandi fiocchi. Giocosi sono anche i colletti e i polsini indossati al pasto di collane e bracciali o le scarpe piatte percorse da borchie con ghette-calza. In prima fila applaude soddisfatto il vincitore di Sanremo Olly, che sul palco dell’Ariston ha indossato, non a caso, capi firmati Emporio Armani. (di Federica Mochi)