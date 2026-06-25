850 nuovi alberi per il verde urbano: il piano di riqualificazione con i fondi Tamoil

Saranno in totale 850 i nuovi alberi previsti dal progetto di riqualificazione del verde urbano a Cremona. Circa 200 saranno posizionati nella zona Castello, ma gli interventi saranno distribuiti su tutta la città.

Un intervento che prende forma con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione e valorizzazione delle aree verdi e dei viali alberati, portato in giunta dall’assessore Simona Pasquali.

Il piano, redatto dall’agronomo Andrea Scandolara, guarda al futuro ambientale della città: più alberi significa meno isole di calore, maggiore capacità di assorbire CO₂ e un incremento della biodiversità urbana. Non solo numeri perché la distribuzione degli interventi è pensata per riequilibrare le aree oggi più carenti di verde, come il centro storico e alcuni quartieri. Le nuove piantumazioni saranno affiancate da interventi di manutenzione e sostituzione del patrimonio esistente, con specie selezionate per resistere ai cambiamenti climatici e richiedere una gestione sostenibile. Circa 100 le varietà di alberi scelte per garantire resistenza ai cambiamenti climatici e contenere i costi di manutenzione.

Un investimento complessivo di circa 800mila euro , provenienti da fondi Tamoil che include anche le cure nei primi anni, fondamentali per garantire l’attecchimento e la crescita delle piante.

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