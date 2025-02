Hanno dovuto ricorrere alla scala di legno non potendo accedere con l’autoscala all’appartamento in un condominio di via Buoso da Dovara a Cremona dove una persona si era sentita male e necessitava di un intervento del 118.

Un soccorso più problematico di altre volte, quello attuato oggi pomeriggio dai Vigili del Fuoco che hanno dovuto accedere all’appartamento da un balcone che guarda su via Cavo Coperto, dove non è possibile transitare per la presenza dei dissuasori in cemento.

Alla fine tutto si è risolto, l’accesso per i sanitari è avvenuto senza problemi e la persona che aveva avuto un malore ha potuto essere assistita.

