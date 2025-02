Considerati i gravi fatti di cronaca che si susseguono quasi quotidianamente in città, “Forza Italia Cremona prende una posizione chiara e netta sul tema della sicurezza cittadina, manifestando al contempo vicinanza ai cremonesi” fa sapere il partito.

Per questo, sabato 1° marzo, dalle ore 9 alle ore 12, verrà allestito in Piazza Roma un gazebo in cui verranno distribuiti dei volantini “per condividere e discutere con i cittadini le proposte che Forza Italia sta portando avanti in Consiglio Comunale”.

