Ancora caos in città, nel pomeriggio di venerdì, quando nel piazzale delle ex tranvie sarebbe scoppiata una rissa. Il condizionale è d’obbligo, poiché all’arrivo del personale del 118 e delle forze dell’ordine, non c’era più nessuno.

L’esplosione di violenza sarebbe scattata intorno alle 16.30. Alcuni passanti avrebbero assistito alla scena, una violenta scazzottata tra due nutriti gruppi di giovanissimi. Tuttavia, i partecipanti si sono dileguati prima che qualcuno potesse intervenire. Gli uomini del Radiomobile dei Carabinieri di Cremona e la squadra volante della questura, che sono intervenuti poco dopo, hanno trovato solo dei fazzoletti sporchi di sangue abbandonati a terra. Ora sono in corso le indagini.

