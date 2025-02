La Soprintendenza entra ufficialmente in possesso di Villa Verdi, la storica dimora in cui il Maestro Giuseppe Verdi ha vissuto per oltre 50 anni a Sant’Agata di Villanova sull’Arda.

Sono già stati stanziati 370mila euro per i primi lavori di messa in sicurezza dell’immobile che già a marzo dovrebbero partire per il recupero dell’edificio, con il suo patrimonio immobiliare, il parco storico e la collezione di arredi, epistolari, opere d’arte e oggetti personali del Maestro.

Un unicum di grande valore artistico, storico e culturale. In questo percorso di recupero dell’immobile il Comune di Villanova vuole essere attivamente coinvolto: “Ritengo debba nascere una Fondazione o un’organizzazione in cui il Comune di Villanova sull’Arda vuole essere presente”, ha dichiarato il sindaco Romano Freddi.

“Inoltre mi aspetto che venga creato un percorso culturale tra le provincie di Parma e Piacenza con Villa Verdi come fulcro, dal momento in cui qui il Maestro ha scelto di vivere, creando le sue opere più famose, ma coltivando anche le sue passioni, come l’agricoltura e il desiderio di fare del bene realizzando anche un ospedale”.

Eleonora Busi

