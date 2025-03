Due marocchini di 35 e 45 anni, pregiudicati e irregolari, sono stati arrestati giovedi scorso 27 febbraio a Pizzighettone nell’ambito di un’operazione antidroga della Squadra Mobile di Milano che era sulle tracce di uno di loro perchè destinatario di provvedimenti restrittivi (5 anni di reclusione per fatti di droga).

Le ricerche si sono concentrate in provincia di Cremona, tra i comuni di Pizzighettone, S.Bassano e Soresina, dove gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Milano ritenevano che l’uomo potesse gravitare utilizzando false generalità. Proprio a Pizzighettone, intorno alle 15 di giovedì, i poliziotti hanno individuato un uomo, che presentava una forte somiglianza con la persona ricercata, mentre era alla guida di un furgoncino in compagnia di un connazionale.

Gli agenti hanno deciso di controllare il veicolo e le due persone che, alla vista dei poliziotti, hanno ingranato la marcia speronando l’autovettura della Polizia. Gli agenti sono riusciti comunque a fermare le due persone prima che giungessero in ausilio gli agenti della Polizia Stradale di Pizzighettone per partecipare alla successiva attività di polizia giudiziaria.

Il conducente del furgone aveva con sé documenti spagnoli contraffatti, riportanti la sua fotografia ma con generalità differenti ed è stato riconosciuto per il destinatario dei provvedimenti restrittivi, mentre il connazionale di 45 anni è risultato essere pregiudicato per vicende legate allo spaccio. Nel veicolo, intestato a una prestanome è stato rinvenuto un vano artefatto dove erano occultati circa 60 kg di hashish.

La perquisizione è stata estesa poi a un magazzino in disuso ad Acquanegra Cremonese, nel quale i due uomini, nel corso dei precedenti servizi di osservazione, erano stati notati accedere e del quale avevano la disponibilità della chiave di accesso. All’interno, occultati in alcuni secchi di sabbia, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori confezioni di hashish per circa 180 kg.

I due uomini sono stati arrestati e, su disposizione della Procura della Repubblica di Cremona, sono stati associati alla locale casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida. Per il 35enne ricercato, che è stato arrestato anche per resistenza in considerazione dello speronamento e denunciato per il possesso dei documenti falsi, è stata data esecuzione ai provvedimenti restrittivi per il quale era ricercato. gb

