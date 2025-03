“Siamo di fronte alla morte dell’industria automobilistica in Europa”. Interviene in modo durissimo l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia e presidente dell’Automotive Regions Alliance (ARA), Guido Guidesi.

“Se saranno confermate – spiega infatti Guidesi – le voci che arrivano da Bruxelles rispetto a ciò che la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen presenterà mercoledì 5 marzo per il settore Automotive non si intravede nessuna inversione e se così fosse potremmo dichiarare definitivamente la morte del comparto”.

“O si cambia o è la fine: non c’è più tempo disponibile: consumatori, mercato e l’attuale contingenza economica hanno già evidenziato come l’unica strada intrapresa dalla Commissione Europea porti al ‘suicidio economico’ più grande delle storie industriali. Servono radicali cambiamenti e interventi su sanzioni costruttori, flessibilità e ‘neutralità tecnologica’ come più volte proposto sia dall’intero ‘sistema Lombardo’ sia dall’ARA. Il nostro è l’ennesimo appello alla ragione”.

