Due fasce tricolore, l’una vicina all’altra, a rappresentare il presente e il futuro di un’intera comunità. Momento sentito è partecipato nel municipio di Castelvetro Piacentino, dove si è ufficialmente insediato il nuovo consiglio comunale dei ragazzi.

12 consiglieri di maggioranza e opposizione, 5 gli assessori e un nuovo giovane sindaco: si chiama Denion Lico e frequenta la classe terza D della scuola media locale; Denion è risultato vincitore delle elezioni che si sono svolte alcune settimane fa. Durante la mattinata ha ricevuto l’investitura ufficiale da parte del primo cittadino Silvia Granata.

“Sono molto felice di aver vinto – ha commentato il nuovo piccolo ‘sindaco’ – avevo molta ansia per questo giorno. Abbiamo molte idee, che abbiamo studiato nei giorni passati, prima delle elezioni; l’aspetto economico verrà poi discusso con i veri consiglieri comunali; sono proposte che possono aiutare soprattutto i più giovani, perché è su quello che puntiamo”.

E per quanto riguarda il futuro, Denion non ha dubbi e dice, sorridendo, “diventare sindaco un giorno? Non mi dispiacerebbe affatto”.

Nel suo primo ‘consiglio comunale’, Denion ha distribuito le deleghe e nominato la sua giunta, oltre ad un vicesindaco appartenente ad una lista di minoranza.

Il piccolo primo cittadino e i suoi resteranno in carica per due anni, quando poi si tornerà a nuove elezioni.

L’appuntamento si inserisce nel solco di un progetto tra amministrazione e scuole portato avanti dalla consigliera e insegnante Lauretta Gatti; un percorso di cittadinanza attiva dove i ragazzi possano imparare giocando.

“Una grande opportunità per Castelvetro – ha commentato Gatti – oltre che per i ragazzi di sperimentare quella che è una vera partecipazione attiva; a 13 e 14 anni è giusto ed è bene sognare in grande però sempre mantenendo i piedi per terra, cercando di realizzare nel loro piccolo veramente cose concrete”.

“Vedete oggi il mio sorriso migliore – ha affermato entusiasta il primo cittadino di Castelvetro, Silvia Granata – perché credo sia una delle più grandi soddisfazioni da quando sono sindaco. Abbiamo organizzato questo momento e collaborato nei mesi precedenti con scuola e associazioni affinché questo progetto prendesse corpo; ora siamo felicissimi”.

