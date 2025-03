Sabato 1° marzo, l’Assemblea Regionale di Anci Giovani ha eletto all’unanimità il nuovo Coordinamento Regionale. Per la Federazione provinciale dei Giovani Democratici di Cremona entrano a farne parte Nancy Pederzani, consigliera comunale di Crema, e Marcello Volpi, sindaco di Torre de’ Picenardi.

Il Coordinamento Regionale di Anci Giovani Lombardia riunisce le amministratrici e gli amministratori locali under 35 della regione all’interno di Anci Giovani, la sezione giovanile dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci). Il suo obiettivo è promuovere il confronto, la formazione e la collaborazione tra giovani sindaci, assessori e consiglieri comunali, sostenendo politiche locali innovative e favorendo il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione.

Il nuovo Coordinamento è composto da cinquanta giovani amministratrici e amministratori lombardi ed è guidato dal neoeletto Coordinatore Ivan Mario Tassi, Sindaco di Misano di Gera d’Adda (BG).

“È un ruolo che, insieme a Marcello, voglio portare avanti in squadra e su tutto il territorio provinciale” commenta Pederzani. “Le complessità tipiche dell’amministare non sempre aiutano la partecipazione giovanile. Il nostro obiettivo sarà anche quello di rendere le cose, per quanto possibile, più semplici per i nostri coetanei interessati ai bisogni e al disegno del futuro delle nostre città. Abbiamo bisogno di giovani, e di competenza, in politica”.

“L’impegno civico delle giovani generazioni rappresenta il valore aggiunto nella gestione della cosa pubblica per il futuro delle nostre comunità” sottolinea Volpi. “Essere parte di Anci Giovani significa avere l’opportunità di contribuire attivamente alla costruzione di una Lombardia più inclusiva, dinamica e al passo con le esigenze di un presente complesso. Questo incarico rafforza il nostro legame con le politiche regionali e ci permette di portare avanti le istanze del nostro territorio all’interno di un importante network. Un augurio di buon lavoro al Coordinatore Tassi, all’amica Nancy e a tutti gli eletti”.

“Esprimiamo pieno sostegno a Nancy Pederzani e Marcello Volpi, ringraziandoli per aver accettato questo importante impegno e augurando loro buon lavoro” commenta la Segreteria provinciale dei Giovani Democratici di Cremona. “Siamo certi che, grazie alla loro esperienza e competenza, sapranno dare un contributo significativo alla crescita e allo sviluppo del Coordinamento Regionale di Anci Giovani, favorendo la creazione di politiche innovative.

Crediamo che Marcello e Nancy possano diventare un punto di riferimento solido per tutte le amministratrici e tutti gli amministratori della nostra provincia. La loro elezione rappresenta un valore aggiunto per l’intero territorio, nella convinzione che sapranno condividere buone pratiche e portare avanti progetti di qualità, con ricadute concrete e positive per le nostre comunità”.

