Prosegue la crescita degli iscritti a Forza Italia, che a Cremona conta oltre 700 iscritti. E’ lo stesso coordinamento provinciale ad annunciarlo.

“L’incremento delle percentuali nei sondaggi nazionali e le nuove adesioni al partito dimostrano che Forza Italia continua a riscuotere consenso e nuovo apprezzamento da parte dei cittadini” dichiara Gabriele Gallina, segretario provinciale di Forza Italia. “Siamo molto soddisfatti delle adesioni a livello locale: in provincia di Cremona abbiamo iscritti in quasi 70 comuni della provincia e possiamo annoverare circa 80 amministratori e oltre 20 sindaci iscritti al partito. Dati che confermano il radicamento territoriale e amministrativo di Forza Italia”.

Dopo la stagione dei congressi provinciali tenutasi nel 2024, quest’anno in tutta Italia si celebreranno i congressi comunali. In provincia di Cremona i congressi comunali si svolgeranno nel mese di marzo in circa una ventina di comuni, tra cui Casalmaggiore il 9 marzo alle ore 10, Crema il 15 marzo alle ore 10 e Cremona il 16 marzo alle ore 10.

“Lo scorso anno gli iscritti di Forza Italia della nostra provincia si sono espressi per eleggere la segretaria provinciale” prosegue Gallina. “Nel mese di marzo invece si svolgeranno i congressi comunali con l’obiettivo di completare la riorganizzazione del partito ed eleggere i segretari comunali di Forza Italia. I congressi saranno anche momenti di confronto e di dibattito. In un momento storico così delicato credo che l’Italia abbia bisogno che si rafforzi e si riaffermi una forza seria e responsabile come Forza Italia”.

© Riproduzione riservata