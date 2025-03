Il tema della sicurezza rimane sempre piu d’attualità in Italia e a Cremona, dove i recenti fatti di cronaca, tra cui spicca l’aggressione al barista 36enne in pieno centro, hanno spinto la Lega ad organizzare un banchetto in Galleria 25 Aprile, domenica mattina.

Tra i presenti, Andrea Crippa, deputato e vicesegretario della Lega Salvini Premier: “Ultimamente, la percezione di un problema sulla sicurezza è molto sentito da parte di cittadini e commercianti, anche per i fatti che sono successi recentemente” ha commentato.

“Addirittura un ragazzo di 36 anni rischia di perdere due occhi per colpa di una vile aggressione da parte di cittadini che non dovevano e non dovrebbero essere a Cremona. Dal nostro punto di vista andrebbe istituito un tavolo per la sicurezza. Il Comune è silente e assente nei confronti dei cremonesi”.

Una situazione, insomma, che rischia di esplodere, secondo il Carroccio: “Ci sono commercianti che stanno chiudendo i propri negozi, ci sono donne e uomini che hanno paura di uscire di casa, non solo in centro ma anche in periferia” continua Crippa. “Questa era una città bomboniera fino a qualche anno fa, oggi non più. Come Lega siamo in piazza ad ascoltare i cittadini e continueremo a cercare di sensibilizzare il Comune di fronte a questo problema”.

“Il problema è grave” aggiunge Silvana Comaroli, deputata. “I cittadini devono essere liberi di poter vivere la propria città, il proprio paese, poter uscire in sicurezza la sera. Non è possibile che le persone debbano aver paura”.

Un problema, quindi, che secondo il Carroccio dovrebbe essere trattato in modo diverso. La desertificazione non è solo dei negozi, è anche da parte dei cittadini, dei giovani” conclude Diego Tarozzi, commissario della Lega di Cremona. “Ormai la città è vuota e qualcuno non se ne è reso conto. Noi vogliamo chiedere all’amministrazione se è stato veramente fatto tutto per aiutare anche la polizia locale”.

Lorenzo Scaratti

