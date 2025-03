Ucraina, Starmer-Macron: “Prepareremo piano di pace da presentare a Trump”

(Adnkronos) –



Il premier britannico Keir Starmer lavorerà con il presidente francese Emmanuel Macron a un piano per la pace in Ucraina. Il piano verrà presentato successivamente al presidente americano, Donald Trump. Il premier britannico sottolinea che il vertice di Lancaster House, andato in scena oggi a Londra, aveva l’obiettivo di raccogliere il sostegno degli alleati europei al piano.

“Siamo d’accordo che tra leader ci rivedremo molto presto per mantenere il ritmo di queste azioni e per continuare a lavorare a questo piano condiviso. Siamo oggi a uno storico punto di svolta. Non è il di parlare, ma di agire”, aggiunge.

“Ho parlato con il Presidente Trump ieri sera – aggiunge – Non voglio entrare nei dettagli della conversazione, ma non farei questo passo se non pensassi che si tratta di qualcosa che può dare un risultato positivo in termini di assicurare che ci muoviamo insieme, Ucraina, Europa, Regno Unito e Stati Uniti, insieme verso una pace duratura”.

I leader internazionali hanno concordato di mantenere il flusso di aiuti militari all’Ucraina e di aumentare la pressione economica sulla Russia, ribadendo che Kiev dovrà essere parte integrante di qualsiasi negoziato di pace. Starmer comunica l’intenzione di formare “una coalizione di volenterosi” per far rispettare un eventuale accordo di pace, con il Regno Unito pronto a giocare un ruolo di primo piano. “Andremo oltre, sviluppando una coalizione di volenterosi per difendere un accordo in Ucraina e garantire la pace”, dice.

Pur riconoscendo che non tutti i Paesi potranno contribuire, Starmer insiste sulla necessità di un’azione immediata da parte di chi è disposto a intervenire. “Non possiamo restare a guardare. Chi è pronto deve intensificare la pianificazione con urgenza. Il Regno Unito è pronto a sostenere questo impegno con truppe sul terreno e aerei nei cieli, insieme ad altri”, conclude.

Starmer annuncia anche un nuovo accordo che consentirà all’Ucraina di utilizzare 1,6 miliardi di sterline (1,9 miliardi di euro) di finanziamenti alle esportazioni britanniche per acquistare altri 5.000 missili di difesa aerea. “Questo sarà fondamentale per proteggere le infrastrutture critiche e rafforzare l’Ucraina”, sottolinea.

“Bisogna riarmare l’Europa”, dice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, tra i primi a lasciare Lancaster House, a Londra, dopo il vertice sulla sicurezza dell’Ucraina. I leader hanno avuto una “buona e franca discussione”, dice, discutendo di ciò che è “necessario per mettere l’Ucraina in una posizione di forza”. Von der Leyen evidenzia che l’Ucraina ha bisogno di “garanzie di sicurezza complete”, a sostegno delle sue posizioni economiche e militari. L’obiettivo è “trasformare l’Ucraina in un porcospino d’acciaio, indigesto per i potenziali invasori”.

Secondo la presidente “dobbiamo urgentemente riarmare l’Europa” e la Commissione proporrà un piano in tal senso al Consiglio europeo del 6 marzo, perché “dobbiamo davvero fare un passo avanti massiccio”. “È ora estremamente importante aumentare gli investimenti nella difesa per un periodo di tempo prolungato. È per la sicurezza dell’Unione Europea e dobbiamo, nell’ambiente geostrategico in cui viviamo, prepararci al peggio e quindi rafforzare le difese”.

Alla domanda su quale fosse il suo messaggio per gli Stati Uniti, risponde che “siamo pronti, insieme a voi, a difendere la democrazia e il principio dello Stato di diritto, che non si può invadere e fare il prepotente con il proprio vicino o che non si possono cambiare i confini con la forza”.