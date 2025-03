Milano, 50enne tenta di rapire bambini davanti a scuola: arrestato

(Adnkronos) –

Ha tentato di rapire dei bambini davanti a una scuola elementare a Milano. Per questo un uomo di 50 anni, italiano, è stato arrestato oggi, 3 marzo, per tentato sequestro di persona e denunciato per tentata sottrazione di persone incapaci. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe in cura presso un Centro psico sociale della città per problemi psichiatrici.

L’allarme è scattato intorno 7.30 quando, in attesa di fare l’ingresso a scuola, una mamma con due figlie gemelle di 10 anni sarebbe stata avvicinata dall’uomo mentre era seduta ai tavolini di un bar vicino alla scuola; dopo aver guardato insistentemente le bambine, l’uomo le avrebbe afferrate per le braccia strattonandole. La mamma ha iniziato a urlare e lui si è allontanato in tutta fretta. L’uomo si è quindi avvicinato a un altro gruppo di bambini accompagnati dai genitori e a uno dei bimbi in particolare, ma i genitori hanno reagito immediatamente mettendolo in fuga.

A quel punto il 50enne si è diretto verso la scuola, si è accovacciato mescolandosi al flusso dei bambini che stavano entrando ed è riuscito a introdursi nell’istituto. Trovandosi poi di fronte ai collaboratori scolastici, ha detto loro di voler prendere con sé “un bambino non normale”.

Gli addetti scolastici lo hanno bloccato e hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile, che lo hanno arrestato. L’uomo già in passato era stato notato nei pressi di alcune scuole della zona ed era stato segnalato alle forze dell’ordine.