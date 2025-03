Sono Corradi&Ghisolfi (Corte de’ Frati, impianti di biogas e biometano) e Solarys (Pessina Cremonese, apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico) le due aziende cremonesi che si aggiudicano quest’anno il premio Industria Felix – Il Nord Ovest che compete, riservato alle imprese di Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, in programma mercoledì 5 marzo a Milano a Palazzo Lombardia.

Nel Nord Ovest 87 aziende su 100 sono in utile: il Piemonte (88,8%) fa anche meglio della Lombardia (87,7%) in chiave percentuale, con a seguire Valle d’Aosta (88,4%) e Liguria (87,4%). Ma è la Lombardia, in valori assoluti, la regione che traina non solo la macro area ma l’intera nazione con una crescita del 2,3% sui ricavi che sfiorano i 1.600 miliardi di euro: 4,5 volte in più dello stesso Piemonte. Per quanto concerne i settori, il sistema casa traina Liguria e Valle d’Aosta, mentre in Lombardia e Piemonte si registra ancora, probabilmente per l’ultimo anno fiscale considerati i trend attuali in controtendenza, il boom di costruzioni, metalli e meccanica.

È quanto emerge in anteprima dalla inchiesta su 85mila bilanci delle società di capitali con fatturati sopra il milione di euro con sede legale nel Nord Ovest nell’anno fiscale 2023, gli ultimi disponibili nel complesso che consentono a Industria Felix Magazine, trimestrale di economia diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore e Cerved, di realizzare una fotografia aggiornata dello stato dell’arte.

L’inchiesta sarà presentata dettagliatamente mercoledì pomeriggio 5 marzo a Milano a Palazzo Lombardia.

Saranno premiate le 79 imprese più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili delle regioni coinvolte. L’evento è organizzato da Industria Felix Magazine, in collaborazione con Regione Lombardia, Cerved, A.C. Industria Felix, con la media partnership di Askanews, con la partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE (Euronext), M&L Consulting Group, IRCCS Ospedale San Raffaele. IFM supporta “Sustainable Development Goals”.

I lavori saranno conclusi dal docente di Economia industriale della Luiss e portavoce del Comitato scientifico di Industria Felix Cesare Pozzi, i saluti saranno portati in videomessaggio dal vice presidente della Regione Lombardia Marco Alparone, interverranno inoltre il sales director di Cerved Gennaro Mogavero per presentare il focus sull’andamento delle imprese del Nord Ovest, per Banca Mediolanum il senior manager dell’Investment banking Marco Gabbiani e i banker Valentina Lattanzi e Federico Mecca, il relationship manager di ELITE Tommaso Tabellini, la partner di M&L Consulting Group Silvia Ravani, per IRCCS Ospedale San Raffaele l’head of promotion & development Pietro Ballotta e la business development manager Chiara Soffiantini. Parteciperanno inoltre alcuni componenti del Comitato scientifico di Industria Felix Michele Chieffi (commercialista), Francesco Lenoci (Università Cattolica) e Filippo Liverini (imprenditore). L’inchiesta sulle performance gestionali delle società di capitali in chiave regionale sarà a cura dal direttore di IFM Michele Montemurro.

