Ci sono anche dei giovani cremonesi coinvolti in una rissa scoppiata poco prima della mezzanotte di sabato sera nelle vicinanze di piazza Vittoria a Brescia. Sono tra i sette denunciati di un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 20 anni. Per uno dei coinvolti è stato necessario l’intervento dell’ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale per ferite comunque non gravi. Sul posto anche polizia e carabinieri.

Le indagini dei militari dell’Arma hanno permesso di risalire nel giro di poche ore ad una parte dei protagonisti della rissa: tra questi, soltanto uno sarebbe di Brescia, gli altri provengono dai paesi dell’Hinterland, dalla provincia di Cremona e uno da quella di Milano.

La lite sarebbe partita da via Dandolo per poi degenerare in una vera e propria rissa scoppiata in via IV Novembre, a pochi metri da piazza Vittoria. Durante gli scontri sarebbe stato usato anche un coltello, ma nessuno ha riportato gravi ferite. Le indagini continuano con la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire ai ragazzi che sono riusciti a scappare.

S.P.

