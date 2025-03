Una foto scattata in porto Canale. Uno scatto che sembra un classico selfie tra amici. Anzi, lo è: Blanco è tornato a Cremona a trovare due amici speciali, Michelangelo (produttore) e il pugile Nicholas Esposito. I tre sono amici da tempo tanto che lo stesso Blanco è avvistato spesso in loro compagnia in città. Il cantante ha sostenuto Michelangelo quando nel 2024 il produttore di Vescovato è stato protagonista del concerto finale di Back to School al Ponchielli. Così come è venuto a salutare Esposito durante alcuni allenamenti.

