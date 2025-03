Grave incidente, verso le 19, a Spino d’Adda, lungo la provinciale. Un uomo di 53 anni Boffalora d’Adda è rimasto ferito in modo serio. L’uomo viaggiava in sella alla sua moto Honda quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada finendo in un canale. Per il centauro è stato necessario richiedere l’intervento dell’eliambulanza che da Bergamo è atterrata in un terreno agricolo.

Il 53enne è ora ricoverato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXXIII di Bergamo. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, anche i vigili del fuoco e i carabinieri. La provinciale, a causa dell’incidente, è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni, creando lunghe code.

