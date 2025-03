Grande Fratello, puntata 3 marzo: tutto quello che è successo

(Adnkronos) –

Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli sono i due concorrenti che hanno abbandonato la Casa del Grande Fratello ieri, lunedì 3 marzo, nel corso della trentaseiesima puntata del reality show di Canale 5. Ecco il riassunto della diretta.

La puntata si è aperta con un omaggio a Eleonora Giorgi, scomparsa ieri all’età di 71 anni dopo una lunga lotta contro il

tumore al pancreas

. “Ci piace ricordare Eleonora con il sorriso, perché ce l’ha insegnato lei”, ha detto Alfonso Signorini, mentre la produzione ha mandato in onda alcune immagini della partecipazione della diva del cinema durante la terza edizione del Grande Fratello Vip, nel 2018.

Un chiarimento tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Il concorrente ha parlato con Chiara Cainelli e ha voluto confermare di non aver avuto alcun rapporto con la ragazza, spegnendo così qualsiasi ipotesi.

Una puntata molto intensa invece per Zeudi Di Palma che ha incontrato il papà Pasquale. Dopo anni di distanza, il genitore vuole provare a ricucire il rapporto ma l’ex Miss Italia non giustifica la sua assenza e non usa mezzi termini, criticando la scelta di contattarla nella Casa del Grande Fratello.

La puntata si conclude con le nomination e i più votati sono: Chiara Cainelli, Federico Chimirri, Mariavittoria Minghetti e Stefania Orlando. Il concorrente meno votato dal pubblico sarà eliminato durante la prossima puntata del Grande Fratello.