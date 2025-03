L’avvocato cremonese Alessandro Zontini è stato fra i protagonisti della puntata di Cash or Trash, in onda martedì sera su Nove.

Presentato come grande esperto di libri (ne possiede a migliaia) Zontini ha preso parte alla trasmissione non come semplice venditore, ma nella versione più prestigiosa di “mercante”.

La formula del programma prevede infatti che esperti e appassionati valutino oggetti ogni volta diversi portati dai partecipanti, determinando il loro valore e decidendo se acquistarli o meno. Oltre al cast di mercanti “fissi” – tutti esperti di oggettistica e di antiquariato – la trasmissione si avvale talvolta di esperti esterni: nella puntata in questione è toccato proprio a Zontini, che assieme agli altri ha partecipato all’asta.

L’oggetto in questione era un prezioso libro di Bruno Munari dal titolo “Uomini sulla Luna”. Valutato 200 euro, alla fine è stato acquistato dal mercante Federico Bellucci a 260 euro.

