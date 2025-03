Comune di Cremona capofila del progetto Flash (Fumetto Laboratori Animazione Sinergie Hub), che è tra i vincitori del bando Giovani in biblioteca a cura del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, iniziativa che l’amministrazione sviluppa in collaborazione con numerose realtà culturali del territorio.

F.L.A.S.H. ha ottenuto un contributo di 115.984,64 euro e il Comune cofinanzia per 46.953,50 euro, consentendo ai giovani cui il progetto si rivolge di partecipare gratuitamente. L’obiettivo è dare loro la possibilità di ideare e realizzare eventi culturali.

F.L.A.S.H. rende i ragazzi protagonisti in città, valorizzando al contempo il polo culturale di Palazzo Affaitati; l’impegno è inoltre sostenere i giovani in condizione di fragilità e prevenire situazioni di disagio.

Le attività stanno già iniziando per la fascia di età 14-19 anni mentre incominceranno ad aprile per la fascia di età 20-35 anni, gli interessati possono iscriversi attraverso il sito web del Centro Fumetto Andrea Pazienza.

“Continua l’impegno per la valorizzazione e la promozione culturale del polo museale di Palazzo Affaitati, anche attraverso questo progetto partecipativo che si svolge presso la biblioteca del Centro Fumetto Andrea Pazienza e che vede l’attivazione di sette laboratori per giovani e meno giovani, che riscuotono già grande entusiasmo e partecipazione” ha sottolineato Bona. “Il progetto Flash è tra i vincitori del bando Giovani in biblioteca, che vede il Comune di Cremona come capofila di una vasta rete di istituzioni e associazioni impegnate nel potenziamento degli spazi di aggregazione, soprattutto giovanile, luoghi quantomai preziosi per la crescita culturale e dello sviluppo delle relazioni fra le persone, soprattutto in un momento nel quale sono in crescita fragilità e disagio sociale. Il progetto ha ottenuto un contributo pari a 115.984,64 euro.

Il Comune garantisce un cofinanziamento di 46.953,50 euro. Il valore complessivo del progetto è quindi di 162.938,14 euro. A tutti coloro e ai partner culturali che hanno consentito di raggiungere questo risultato va il mio ringraziamento, in particolare al collega Luca Burgazzi, che mi ha preceduto in questo ruolo e che molto si è speso al riguardo, a Chiara Bondioni, dirigente del Settore Cultura e Turismo del Comune e a tutto il suo staff, che hanno ideato il progetto insieme al Servizio Progetti e Risorse. Ringrazio inoltre il Servizio Informagiovani, Daniele Gigni, Michele Ginevra e tutti i professionisti che animeranno i laboratori e i tavoli di progettazione”.

Il servizio di Federica Priori

