Due macelli pronti per ricevere i cinghiali abbattuti – 308 nel corso del 2024 – uno a Gussola e uno a Castelverde. E’ emerso dal primo Tavolo provinciale istituito da Roberto Mariani, presidente della Provincia di Cremona, al quale hanno partecipato questa mattina le associazioni di categoria Libera Agricoltori e Coldiretti insieme ad Ats.

“Nel 2024 sono stati effettuati 199 abbattimenti di cinghiali (in controllo) da operatori autorizzati coordinati dalla Polizia Provinciale su un totale di 308 abbattimenti totali”, hanno dichiarato nell’ambito della riunione la comandante Chiara Fusari e il responsabile del piano di controllo provinciale dei cinghiali Paolo Trentarossi. “Da inizio anno invece sono stati effettuati in tutto 20 abbattimenti”.

Cambio di rotta sui controlli e sulle uscite, dunque, come hanno fatto notare i presenti, dall’insediamento della nuova comandante. E’ stato anche precisato che i numeri stanno diminuendo e che la maggior concentrazione di cinghiali sul territorio è nella zona del casalasco.

Il Tavolo è stato fortemente voluto dal presidente Mariani: “Grazie alle risorse di Regione Lombardia – ha annunciato – sono stati istituiti due macelli per cinghiali: uno a Gussola e uno a Castelverde pronti per essere attivato. Ora abbiamo tutti gli strumenti per essere in linea con quelle che sono le direttive regionali e credo che questo sia un ottimo ed importante risultato”.

Silvia Galli

