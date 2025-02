E’ stato formalmente istituito il Tavolo provinciale sulla diffusione della Peste Suina Africana (Psa) e sul contenimento del cinghiale (Sus scrofa), con Deliberazione Presidenziale n. 3/2025. La prima riunione sarà martedì 4 marzo alle ore 10 nella Sala consiliare della Provincia.

Il Tavolo, presieduto dal Presidente della Provincia Roberto Mariani, è stato costituito con l’obiettivo di favorire il coordinamento tra i soggetti coinvolti nella gestione della Psa e nelle strategie di contenimento del cinghiale, garantendo un aggiornamento costante sulle azioni intraprese e sui risultati ottenuti.

Alla riunione parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni coinvolte: Vincenzo Traldi per il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Ats Val Padana; Lucio Andreoli per la Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana di Regione Lombardia; Paolo Alloni e Andrea Ragazzini per la Federazione provinciale Coldiretti Cremona; Renzo Ardigò, Cesare Soldi, Matteo Bernardi, Davide Berta e Gianni Azzini per la Libera Associazione Agricoltori Cremonesi ; Mattia Guastaldi, dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia; Chiara Fusari, Comandante della Polizia Provinciale ; Paolo Trentarossi, coordinatore dei piani di controllo della specie cinghiale in atto nella Provincia di Cremona .

