Una storia di vita e sport con uno sguardo all’inclusione. La campionessa paralimpica e atleta delle Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria Xenia Francesca Palazzo ha incontrato i detenuti della casa circondariale di Cremona.

Tetraplegica dalla nascita, la classe 1998 grazie agli sforzi suoi e della madre ha ottenuto numerosi risultati e un palmares ricco di medaglie, tra cui spiccano i due ori olimpici nel nuoto ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 e Parigi 2024. All’incontro erano presenti, oltre a una trentina di detenuti, anche il Procuratore emerito della Repubblica Benito Melchionna, il presidente del Comitato IPA di Crema Vincenzo Perotti, e l’ex campione olimpico Oreste Perri.

Xenia Francesca Palazzo: Questo incontro lo faccio con piacere perché io racconto la mia storia, tutte le difficoltà che ho vissuto sperando di portare un po’ di speranza ai detenuti per dire che se ce l’ho fatta io, con le tante difficoltà che nella vita ho dovuto affrontare, perché loro non dovrebbero riuscire?”.

Secondo la direttrice del carcere Padula, l’incontro è fondamentale anche per i dipendenti della casa circondariale. Rossella Padula, direttore carcere di Cremona: “Serve a tutti. A me in primis, devo dire che conoscere la campionessa paralimpica Xenia Francesca Palazzo è stata un’emozione. Oggi l’ho vista, l’ho conosciuta di persona, ma ho avuto modo di parlare con lei in più occasioni per preparare questo incontro e ho percepito una persona speciale”.

