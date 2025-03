Forte odore di gas, avvertibile in diverse zone di Cremona ma anche in provincia, per esempio a Casalmaggiore. In queste ore sono decine le segnalazioni arrivate ai Vigili del Fuoco, intervenuti insieme ad Arpa e alla Polizia Locale per fare luce sull’accaduto. Chiamate arrivate anche alla nostra redazione, da più parti della città e della provincia.

Una situazione in costante monitoraggio da parte delle autorità competenti.

È il sindaco di Casalmaggiore, Filippo Bongiovanni, a chiarire i motivi dell’accaduto, riconducibili ad uno “sversamento di idrocarburi nel Po avvenuto nella zona di Cremona e che sta transitando ora per Casalmaggiore e si sentirà per Fossacaprara, Roncadello nelle prossime ore”.

“Carabinieri, Vigili del Fuoco sono al lavoro sul fatto avvenuto, oltre alle aziende del gas che da stanotte sono allertate su tutta la Provincia. Non è un guasto della nostra distribuzione del gas. Spero che i colpevoli di quello sversamento siano presto assicurati alla giustizia, un gesto criminoso dei più gravi“.

