Dal 10 al 24 febbraio sono stati posizionati alcuni rilevatori di traffico in via Giordano, acquisiti dall’Amministrazione Comunale grazie alla partecipazione a un bando. Via giordano è un problema irrisolto, dopo che la giunta Galimberti aveva stralciato dal PGT la Strada Sud, da anni i residenti aspettano delle risposte, da anni il problema non è stato risolto, una strada molto congestionata.

L’Amministrazione, in particolare l’Assessore Zanacchi, ha fatto posizionare questi sensori che vanno a conteggiare auto, camion, bici, e rilevare la velocità e gli orari per avere una reale dimensione del fenomeno. A breve ci sarà un riscontro dei risultati con i grafici per vedere le misure da prendere su questa strada che da sempre è stata una spina nel fianco delle Amministrazioni di centrosinistra e centrodestra. Dai rilevamenti fatti negli anni precedenti era stato calcolato un flusso di circa 20mila veicoli al giorno.

Silvia Galli

