Era ricercato dal 2021 per scontare la pena di cinque anni di reclusione e un anno di libertà vigilata, un uomo di 70 anni arrestato martedì scorso in un paese del Cremasco. Pluripregiudicato, negli anni Settanta/Ottanta aveva gravitato negli ambienti criminali milanesi e si era reso irreperibile dopo che il Tribunale di Milano lo aveva condannato per rapina aggravata in concorso, commessa a Rho nel giugno 2014.

Da allora aveva fatto perdere le sue tracce; è stato localizzato nel centro del Cremasco nell’ambito di un’articolata attività investigativa del personale della Squadra Mobile di Cremona che si occupa di criminalità organizzata e straniera.

Gli investigatori avevano accertato che l’uomo si era reso irreperibile dopo aver appreso di essere destinatario del provvedimento restrittivo e si era trasferito in Albania. A un certo punto però, mosso da interessi economici, aveva deciso di rientrare in Italia, cambiando più mezzi di trasporto per eludere i controlli alla frontiera, per poi arrivare nel comune del cremasco, dove abitava presso un parente che non sapeva delle sue pendenze con la giustizia.

Nelle prime ore di martedì, il soggetto è stato rintracciato e arrestato dagli agenti della Squadra Mobile con l’ausilio del personale del Commissariato di Crema e trasferito presso la Casa Circondariale di Cremona.

© Riproduzione riservata