Pechino Express 2025 al via, quando inizia: i concorrenti

(Adnkronos) – La nuova stagione di ‘Pechino Express – Fino al tetto del mondo’ comincia oggi, giovedì 6 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming su Now. La rotta dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia parte dalle Filippine, attraversa il Nord della Thailandia e arriva fino al Nepal, Paese ricchissimo di vette sopra gli ottomila metri di altitudine.

Sarà un viaggio che incontrerà condizioni ambientali e climatiche totalmente diverse tra loro e che porterà, appunto, i viaggiatori ‘fino al tetto del mondo’. Zaini in spalla, 9 coppie si sono imbarcate per questa esperienza che non potranno mai dimenticare. A guidare il gruppo e a dirigere la gara con i suoi snodi e i suoi colpi di scena tornerà Costantino della Gherardesca, che ritroverà al suo fianco l’inviato speciale Fru.

Esplorerà l’Asia meridionale, per un tragitto lungo 6mila chilometri che partirà nelle isole dell’arcipelago delle Filippine per poi spostarsi verso ovest, dapprima in Thailandia, quindi in Nepal. Nella prima tappa delle Filippine, lunga 140 km, i viaggiatori affronteranno le prime dure sfide della loro avventura, immergendosi da subito nella cultura dell’isola di Palawan, fra pietanze particolarmente lontane dai gusti nostrani, animali e usanze locali. Sullo sfondo degli splendidi scenari oceaniche e delle verdi foreste asiatiche, le 9 coppie in gara si sfideranno senza esclusione di colpi e con tensioni continue per non rischiare l’eliminazione.

Da qui i viaggiatori si sposteranno negli altopiani misteriosi e nelle giungle imprevedibili nel nord della Thailandia; per poi arrivare in Nepal, Paese piccolo ma dalla storia millenaria che si snoda nella catena montuosa dell’Himalaya, tanto da ospitare 8 delle 10 montagne più alte del mondo, in primis ‘sua maestà’ l’Everest con i suoi 8848 metri di altezza.

Quella di quest’anno sarà una delle rotte più sorprendenti di sempre: le coppie in gara hanno dovuto adattarsi a panorami, culture e storie lontane e in continuo cambiamento, ma soprattutto a condizioni climatiche che muteranno in maniera assai decisa tra un Paese e l’altro. Superando prove e insidie, sempre in corsa chilometro dopo chilometro, in ciascuna delle 10 puntate le coppie raggiungeranno il traguardo con la bandiera di “Pechino Express”, e tappa dopo tappa le più tenaci arriveranno alla finalissima.

Le coppie in gara sono: i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni, i Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo, gli Spettacolari Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, i Magici Jey e Checco Lillo, le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà.

Negli oltre 6mila chilometri che compongono il percorso della gara le coppie potranno contare su pochissimi elementi di base, uno zaino con una dotazione ridotta al minimo e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. A fronte di questo bagaglio risicatissimo, dovranno basare tutto il loro percorso sulla resistenza fisica e psicologica, sull’abilità e sull’intraprendenza, sullo spirito di adattamento e di sopravvivenza. Dovranno cercare ospitalità per la notte e farsi offrire passaggi sui mezzi di trasporto che troveranno nel percorso: in totale, nel corso della stagione, le coppie useranno le più disparate tipologie di mezzi di trasporto presenti nei tre Paesi (auto, pick up, bus, carretti, trattori, sidecar, tuk tuk, motorini, quad).

Una volta entrati appieno nel clima del viaggio saranno davvero pronti a vivere un’avventura che per loro sarà una continua scoperta per gli occhi e per l’anima. L’esplorazione di territori sconosciuti e la ricerca di ospitalità presso le popolazioni del posto obbligheranno i viaggiatori di ‘Pechino Express’ ad adattarsi allo stile di vita locale con tradizioni secolari, usanze curiose e alimenti impensabili: inevitabilmente più i viaggiatori riusciranno a sentirsi parte del nuovo mondo e più la loro esperienza sarà indimenticabile.

L’avventura di questa edizione si snoda su oltre 6mila chilometri percorsi in circa un mese di riprese, che hanno comportato un totale di circa 13mila ore di registrazioni da portare al montaggio. In loco un medico e una troupe di 120 persone che, dal punto di vista tecnico, hanno usato 30 telecamere di diverse tipologie (10 hitch hike, 4 host, 5 multi cam, 2 SS, 9 handy) e 3 droni, producendo un totale di circa 37 terabyte di girato. Anche per questa edizione il premio finale sarà devoluto a sostegno di una Ong che con i suoi volontari opera nei Paesi visitati durante il tragitto.