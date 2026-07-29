La “Serenata Orchestrale” chiude la Cremona International Music Academy

Nella splendida cornice storica del Cortile Federico II, all’ombra del Torrazzo, la grande musica internazionale ha salutato Cremona. Il concerto conclusivo della Serenata Orchestrale ha suggellato il termine della nuova edizione della Cremona International Music Academy and Festival, confermando la città come capitale mondiale della formazione e dell’esecuzione musicale estiva.

Il palco nel cuore di Piazza del Comune ha visto protagonisti i migliori giovani talenti della classica mondiale, provenienti da oltre venti paesi, affiancati da docenti e virtuosi di fama internazionale. L’orchestra dell’Academy ha regalato al pubblico una performance straordinaria, frutto di settimane di intenso studio, masterclass e condivisione culturale. Il programma della serata ha spaziato tra il classicismo e il romanticismo, mettendo in luce sia la compattezza espressiva delle sezioni d’archi e fiati, sia lo straordinario livello tecnico dei solisti. Il perfetto bilanciamento tra l’energia dei giovani musicisti e la guida esperta dei maestri sul podio ha creato un’atmosfera vibrante che ha catturato l’attenzione della platea.

L’evento, inserito nel cartellone del Cremona Summer Festival, ha dimostrato ancora una volta il legame indissolubile tra l’Academy e il territorio cremonese. Per tutta la durata del festival, la città di Stradivari non è stata solo uno sfondo, ma una vera e propria cassa di risonanza per i concerti quotidiani che hanno riempito cortili storici, chiese e sale da concerto. L’entusiasmo del pubblico, che ha risposto con lunghi e calorosi applausi e diverse richieste di bis, ha coronato una serata indimenticabile, dando l’appuntamento alla prossima estate.

Alle 18 di martedì poi successo per la Stoneleigh Youth Orchestra , una delle formazioni giovanili più antiche e apprezzate del Regno Unito, che ha incantato il pubblico della provincia di Cremona nell’ambito del progetto “Masterclass – A Place to Play” promossa dalla Camera di Commercio. I giovani musicisti londinesi (tra gli 8 e i 18 anni) guidati dal carismatico Direttore Musicale Robert Hodge hanno firmato due serate di altissimo spessore artistico: la prima all’ Auditorium Manenti di Crema e la seconda nella suggestiva cornice del Cortile Federico II a Cremona .

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