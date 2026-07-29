Cremonese, oggi il test contro il Cittadella: diretta su CR1 alle 17

Torna in campo la Cremonese per la seconda amichevole di questa nuova stagione. Dopo aver battuto 4-0 la Giana nel primo test, disputato al “Soldi” di Cremona davanti a circa 1.200 tifosi, i grigiorossi sono pronti a scendere in campo nella sede del ritiro in altura di Ronzone (calcio d’inizio alle ore 17 con diretta su CR1, canale 19) per affrontare il Cittadella.

I veneti militano in Serie C e puntano a ritornare nella serie cadetta. Dopo la delusione della scorsa stagione, quando la squadra sotto la guida di Manuel Iori arrivò sesta per poi uscire di scena ai playoff per mano del Ravenna, quest’anno si è assistito a una sorta di rifondazione. Sono già otto i nuovi acquisti definiti dallo storico direttore generale Stefano Marchetti, che ha affidato la guida tecnica della squadra a Roberto Musso, bandiera del club, che nelle scorse annate sportive è stato vice di Edoardo Gorini, Manuel Iori e Alessandro Dal Canto.

Per il Cittadella, che in questi giorni e fino a sabato prossimo si trova in ritiro a Lavarone, quella contro la Cremo è la terza amichevole stagionale. Nell’ultimo test i granata hanno ottenuto un risultato prestigioso battendo 1-0 il Torino, grazie a una rete di Bunino su calcio di rigore. Il Cittadella adotta come sistema di gioco un 3-5-2 e il giocatore più importante della squadra è l’attaccante Rabbi, autore nella scorsa stagione di 15 gol.

Sicuramente rispetto all’amichevole contro la Giana, l’asticella della difficoltà si alzerà per la Cremonese contro l’ambizioso Cittadella. Dunque la partita sarà un ottimo banco di prova per la formazione di mister Giampaolo, per cercare di mettere in pratica le soluzioni tattiche studiate e provate in allenamento. La Cremo è comunque reduce, così come il Cittadella, da giorni caratterizzati da carichi pesanti di lavoro. Un aspetto che in qualche modo influenzerà il match.

Come sempre si tratta solo di calcio d’estate e i risultati vanno sempre presi con le pinze, ma la curiosità di vedere di nuovo all’opera i grigiorossi (soprattutto i nuovi acquisti, compreso l’ultimo arrivato Pontisso) è tanta da parte dei tifosi. Nonostante la delusione per la retrocessione della scorsa stagione, durante il primo test contro la Giana si è percepito tanto entusiasmo attorno alla nuova Cremonese di Giampaolo. Fare bene anche contro il Cittadella, aiuterebbe di sicuro i grigiorossi ad alimentare ulteriormente la carica positiva che si respira attorno alla squadra.

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