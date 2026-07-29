Incidente sulla Paullese, guidava con alcol e droga nel sangue: denunciato 26enne

Guidava con un tasso alcolemico superiore a tre volte il limite consentito ed era anche positivo all’assunzione di cocaina e hashish. Per questo un 26enne residente in provincia di Mantova è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Soncino per guida in stato di ebbrezza e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte del 4 luglio scorso a Castelleone.

L’incidente si era verificato intorno alle 5.20 lungo la strada provinciale 415. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane, mentre percorreva la Paullese al volante della propria auto, aveva perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro un albero a bordo strada.

A lanciare l’allarme erano stati alcuni automobilisti di passaggio, che avevano richiesto l’intervento dei Carabinieri e dei sanitari del 118. Il conducente, rimasto ferito nell’impatto e con diversi traumi e contusioni, era stato trasportato all’Ospedale di Cremona per le cure del caso. Dopo aver effettuato i rilievi del sinistro, i militari si sono recati in ospedale e, considerata la dinamica dell’incidente, hanno chiesto ai sanitari di sottoporre il 26enne agli accertamenti clinici previsti per verificare l’eventuale assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

Gli esiti degli esami hanno confermato i sospetti: il giovane aveva un tasso alcolemico superiore a 1,70 grammi per litro, oltre il triplo del limite di legge, ed è risultato positivo anche all’assunzione di cocaina e hashish.

Alla luce dei risultati e dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, i Carabinieri lo hanno denunciato all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Inoltre, gli è stata ritirata la patente di guida, mentre l’autovettura è stata sequestrata ai fini della confisca.

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