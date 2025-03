Ultimi ritocchi per il nuovo locale di piazza Stradivari angolo via Monteverdi, “Spurchiss”, dove è prevista l’inaugurazione domenica prossima in mattinata. Un nome che richiama nel nome una osteria della vecchia Cremona, che va a riempire le vetrine lasciate vuote da diversi anni dopo la chiusura della calzoleria Marenoni. Ancora in cerca di affittuario invece lo storico Bar Flora, sull’altro lato di via Monteverdi, dopo la chiusura con il nuovo anno.

