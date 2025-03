Approvato dalla Giunta Comunale il bilancio preventivo per il 2025 di Aem, che prevede un risultato operativo netto di oltre 2 milioni e 300mila euro grazie ai dividendi della partecipazione in A2A (oltre 2 milioni e 400 mila euro) a cui si aggiungono due dei servizi svolti in proprio, come il Polo per la cremazione (116mila euro di risultato operativo) e la gestione dei parcheggi (67mila).

Sono invece in in sofferenza i servizi in house, ossia svolti per conto del Comune che li finanzia direttamente: il bilancio evidenzia un risultato negativo in particolar modo per la segnaletica stradale (-40mila euro) e per la gestione dei varchi nella Ztl (-11mila e 500 euro).

“In ogni caso – si legge nella relazione del Cda approvata in Giunta – il risultato negativo della gestione attualmente viene assorbito dai servizi in concessione e propri e dalla gestione delle attività finanziarie“.

“Tra i servizi propri la gestione del patrimonio rimane sempre la più sofferente poiché sconta il peso degli immobili non strategici”. L’azienda comunale presieduta da Tommaso Coppola ritiene pertanto prioritario individuare un piano di valorizzazione anche tramite alienazione, come avvenuto per la ex sede di Viale Trento e Trieste, recentemente venduta a un imprenditore di Castelvetro.

Nel corso del 2025 le opere pubbliche messe in preventivo sono il rifacimento dell’impianto per la luce votiva al cimitero per 100mila euro, la segnaletica stradale e interventi a San Savino per ulteriori 17mila, importi già finanziati dal Comune.

La manutenzione del verde costerà oltre un milione e mezzo.

Altro dato di rilievo riguarda il Polo per la cremazione degli animali da compagnia, di cui si parla da tempo, e che verrà realizzato nel corso dell’anno.

Giuliana Biagi

