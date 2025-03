Copertura vaccinale Hpv, lontano l’obiettivo del 95%

ROMA (ITALPRESS) – Il carcinoma della cervice uterina, dopo il tumore della mammella, è il secondo per frequenza tra le donne, con circa 2500 diagnosi l’anno. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, già nel 2009 ha riconosciuto la prevenzione di questo cancro e di altre patologie correlate al papilloma virus come una priorità per la salute pubblica. Tuttavia, nonostante il cancro della cervìce uterina sia ampiamente prevenibile attraverso il vaccino contro il papilloma virus, la copertura vaccinale in gran parte dei Paesi europei, compresa l’Italia, rimane al di sotto dello standard prefissato dall’OMS, che prevede il raggiungimento del 95% di copertura entro il 2030.

sat/col/gtr

