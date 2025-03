Oltre 300 donne hanno aderito oggi all’pen day promosso dall’Asst di Cremona per la prevenzione della salute al femminile. Una grande adesione tant’è che i posti a disposizione si sono esauriti ben presto. Senologia, Ginecologia e Centro Emostasi e Trombosi dell’Ospedale di Cremona; Senologia dell’Ospedale Oglio Po e i Consultori di Cremona e Casalmaggiore sono stati i servizi a cui le donne hanno potuto accedere gratuitamente su prenotazione.

L’evento si è svolto con il patrocinio del Comune di Casalmaggiore, in collaborazione con Ats Val Padana e le associazioni di volontariato Aipa, Apom ETS e Amici dell’Ospedale Oglio Po. Il Direttore Generale di Asst Cremona, Ezio Belleri, ringrazia tutti gli operatori sanitari e socio sanitari che si sono messi a disposizione per la buona riuscita di questa iniziativa.

PREVENZIONE E SALUTE FEMMINILE: L’IMPORTANZA DI CONTROLLI REGOLARI. Le visite ginecologiche sono fondamentali per la salute femminile, in tutte le fasi della vita, dalla pubertà alla menopausa. L’importanza di un controllo annuale per prevenire o diagnosticare precocemente patologie è stata sottolineata da Annalisa Abbiati (Direttore di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Cremona) che spiega «Un controllo annuale è fondamentale per intervenire tempestivamente, riducendo il rischio di complicazioni gravi. La prevenzione ginecologica è un atto di consapevolezza e cura verso il proprio corpo».

Daniele Generali (Direttore Multidisciplinare di Patologia Mammaria e Ricerca Traslazionale dell’Ospedale di Cremona) ha ricordato l’importanza degli screening senologici regolari, come la mammografia, per una diagnosi precoce. «Celebrare le donne significa anche garantire loro accesso a controlli medici adeguati» ha affermato, sottolineando l’importanza di uno stile di vita sano per ridurre i fattori di rischio.

Rober Sabag (responsabile Chirurgia a bassa intensità e senologica Ospedale Oglio Po) aggiunge, «Da tanti anni ormai, all’Oglio Po si è costruito un team multispecialistico dedicato a questa che grazie a professionisti preparati e attrezzature all’avanguardia è in grado di garantire il migliore percorso di cura per le pazienti, in collaborazione con i servizi di Cremona. Siamo felici di aver partecipato all’iniziativa e di essere stati, ancora una volta, al fianco delle donne».

CONSULTORI: SEMPRE AL FIANCO DELLE DONNE. I Consultori di Cremona e Casalmaggiore hanno arricchito la giornata con attività informative, di sensibilizzazione, visite ginecologiche, pap-test, valutazione pavimento pelvico, offrendo l’occasione di conoscere i numerosi servizi gratuiti a supporto della salute e del benessere femminile.

Beatrice Malcontenti (Coordinatrice del Consultorio di Cremona) ed Enrica Mantovani (Coordinatrice del Consultorio di Casalmaggiore), hanno mandato un messaggio di confronto e supporto: «Siamo contente di aver celebrato insieme alle donne del territorio questa giornata importante, promuovendo la salute e il benessere».

PREVENZIONE DEL RISCHIO DI TROMBOSI: UNA IMPORTANTE ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE. Anche quest’anno, il Centro Emostasi e Trombosi dell’ASST di Cremona, diretto da Sophie Testa, ha preso parte all’iniziativa con una campagna di sensibilizzazione sul rischio di tromboembolismo venoso. In collaborazione con AIPA Cremona, sono stati distribuiti questionari presso l’Ospedale di Cremona e l’Ospedale di Oglio Po, mirati a informare le donne sui rischi e a raccogliere dati utili per migliorare la prevenzione.

La partecipazione crescente, soprattutto tra le donne più giovani, dimostra una maggiore consapevolezza sui fattori di rischio legati alla trombosi venosa. Anche quest’anno le risposte fornite attraverso i questionari di AIPA verranno elaborate e saranno condivise attraverso un’analisi di confronto con gli anni precedenti.

