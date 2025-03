Alle assicurazioni verbali di Attilio Fontana (ieri) e di Matteo Salvini (oggi nel corso della presentazione a Milano del Mondiale Superbike) in merito alla realizzazione della Cremona-Mantova, risponde il consigliere regionale Dem Matteo Piloni: “Dato che il nostro territorio, soprattutto sulle infrastrutture, non ha bisogno di annunci ma di risposte, è necessario rilevare che, ad oggi, nessun protocollo è stato firmato tra il ministero delle Infrastrutture e le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna per il TiBre. Tutto è fermo al Ministero a cui sono state inviate le delibere delle due giunte regionali relative alla disponibilità a sottoscrivere il protocollo d’intesa che ad oggi risulta inesistente.

“Dato che la politica si fa con gli atti, che devono essere conseguenti alle parole, mi chiedo: siamo di fronte ai soliti annunci?

“Addirittura – ricorda Piloni – a fine dicembre del 2024, era stato comunicato a mezzo stampa che lo scorso 1°luglio le regioni Lombardia ed Emilia e il ministero delle Infrastrutture avevano firmato un protocollo d’intesa per il completamento del TiBre che ‘garantirà la connessione tra l’autostrada A15 della Cisa e l’autostrada A22 del Brennero, attraverso un tratto comune con l’autostrada Mantova-Cremona’. Contemporaneamente, veniva bocciato un emendamento della Lega per stanziare i 200milioni necessari per avviare il TiBre. Al suo posto veniva approvato un ordine del giorno, sempre della Lega alla Camera, che impegna il governo a valutare l’opportunità di reperire le risorse necessarie per la realizzazione di questo tratto. In sostanza: non ci sono i soldi e non c’è nemmeno il protocollo firmato. Hanno preferito finanziare il ponte sullo stretto di Messina”.

“La destra – conclude Piloni – deve dire come stanno realmente le cose, a che punto siamo e come intende veramente procedere, alla luce di atti che parlano chiaro e che confermano che non esiste ad oggi alcun protocollo firmato dal Ministero e dalle Regioni. Lo sostengo a prescindere da come la si pensi sul TiBre. Si può essere favorevoli o contrari all’infrastruttura. Ciò che non è tollerabile è che i rappresentanti della maggioranza si prendano gioco dei cittadini e delle imprese mantovane, sostenendo che esistono fantomatici protocolli”.

© Riproduzione riservata