NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Presentazione in grande stile oggi a Milano, nella sede della Regione, per la seconda edizione del Mondiale Superbike presso il Cremona Circuit di San Martino del Lago. L’evento come noto si svolgerà dal 2 a 4 maggio, ma con una novità che interessa molto il capoluogo: il primo maggio infatti le moto passeranno dal centro di Cremona, per la gioia degli appassionati e con indiscutibile effetto di traino per il comparto turistico cremonese che già lo scorso anno aveva beneficiato del grande afflusso di visitatori.

Alla conferenza stampa iniziata alle 13, ha partecipato anche il il Ministro a Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, molto atteso in quanto l’evento sportivo si lega quest’anno ai nodi cruciali della viabilità provinciale.

E parlando dell’autostrada Cremona Mantova e della Tibre, il leader leghista ha assicurato di volerle “tirare fuori dalla naftalina perché sono prioritarie e siamo fiduciosi di una accelerazione”. Assente oggi il governatore Attilio Fontana che proprio ieri si era espresso con una nota, dicendo che l’intervento dello Stato è una necessità. Il Presidente della Provincia Roberto Mariani ha espresso soddisfazione per le prospettive che si possono aprire per queste due opere.

Per Claudia Terzi, assessore regionale alla Viabilità, c’è “un impegno congiunto su Tibre e Cremona- Mantova. Siamo in una fase giudiziale che non permette di dire molto di più e soprattutto di dare tempistiche certe, ma restano una priorità”.

