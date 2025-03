Grazie ai nuovi bus elettrici lunghi 10 metri, da lunedì 10 marzo i mezzi della Linea L tornano a passare dal centro storico, in particolare da corso Mazzini e piazza Roma, abbandonando definitivamente il tragitto poco agevole lungo via Carlo Speranza (ecco il nuovo percorso).

“In questo modo non solo viene data una risposta concreta alle esigenze manifestate da utenti e residenti, ma il servizio di trasporto urbano, per raggiungere il cuore cittadino, diventa sempre più efficiente e sostenibile” dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile Simona Pasquali. “Il bus transiterà ogni 30 minuti, dal lunedì al sabato, dalle 5:30 alle 19:30 e si affiancherà alla Linea E per il transito in centro”.

Tale modifica è stata possibile grazie al rafforzamento del trasporto pubblico locale realizzato attraverso investimenti sulla flotta elettrica che hanno consentito l’arrivo di 13 nuovi mezzi elettrici, che vanno ad affiancarsi all’introduzione di navette, in accordo e in collaborazione con il gestore Arriva e l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, che collegano i parcheggi gratuiti di prima corona al centro storico e alla stazione con agevolazioni per il trasporto per studenti universitari.

