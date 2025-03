“Disparità di genere, donne e lavoro” è il convegno promosso a Cremona da Confagricoltura Donna Lombardia insieme a Soroptimist e Aida con il patrocinio del Comune, in occasione della Giornata internazionale della Donna che quest’anno ha come tema “Le donne in un mondo del lavoro in evoluzione: verso un pianeta 50-50 nel 2030”.

Secondo il Global Gender Gap Index 2024 del World Economic Forum, l’Italia nel mondo è all’87° posto nella riduzione della disparità di genere, con una perdita di otto posizioni rispetto al 2023.

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare sull’importanza della parità di genere e al contempo promuovere la cultura d’impresa in chiave femminile: “Siamo convinti che l’8 marzo più che una festa debba essere un momento di riflessione e confronto -spiegano gli organizzatori- da un lato sui traguardi raggiunti dalle donne e dall’altro sulle criticità che tuttora permangono”. L’analisi è il punto di partenza per poi intervenire.

Il servizio di Federica Priori

