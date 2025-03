Un nuovo locale dal tocco decisamente fumettistico ha aperto i battenti a Cremona: si tratta Ninja Ramen, un ristorante specializzato nella tradizionale zuppa giapponese, il ramen. Il ristorante, che amplia in questo modo l’offerta gastronomica e al contempo “Instagrammabile” di Cremona, è stato inaugurato venerdì 7 marzo in via Marmolada.

Non si tratta di un ristorante specializzato in sushi ma si dedica al ramen e ad altre specialità iconiche della tradizione giapponese. La pagina, già seguitissima sui social, mostra come a fare la differenza sia un particolare arredamento ricco di murales e modellini in perfetto stile manga e anime giapponesi, che appassiona i tanti fan di questo genere ma incuriosisce anche chi è meno avvezzo a queste atmosfere.

Il “Ninja Ramen” di Cremona sorge nei locali precedentemente occupati dal “Tacabanda”, storico ristorante che ha chiuso dopo anni di attività.

