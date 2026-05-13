A due giorni dalla presentazione del piano di rilancio di Centropadane Engineering – un percorso di risanamento fatto di drastica riduzione dei costi e di aumento delle attività – il presidente della Provincia Roberto Mariani esprime soddisfazione per il lavoro svolto dalle due Province socie (Cremona e Brescia) e il reintegro del personale licenziato.

“Abbiamo lavorato duramente in questi mesi, senza fare clamore come invece ha fatto il centrodestra con polemiche che dimostrano la non conoscenza della situazione nonostante siano stati coinvolti su tutto.

Saremmo noi a non credere nella società, dopo che l’abbiamo ricapitalizzata con mezzo milione di euro e dato commesse? Certo, Cremona non affida lavori come Brescia, ma si valuti il bilancio e le dimensioni delle due Province.

“Forse quelle forze politiche che ancora ci criticano avrebbero visto con piacere la chiusura della srl per poi accusare la Provincia, ma così non lo possono fare.

“Abbiamo lavorato seriamente tutti e senza clamore, centrando il risultato: ne siamo orgogliosi, per la società e soprattutto per i lavoratori. Questa è serietà e non chiacchiere sterili.

“Tra l’altro – conclude Mariani – in passato la società ha vissuto con la maggior parte di commesse date dalla Provincia di Cremona.

Fossi stato dall’altra parte mi sarei complimentato per il risultato ottenuto perché la società può diventare strategica ed essere un valore aggiunto per il territorio a prescindere del colore politico delle amministrazioni”.

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