Una fiaba musicale e la sinfonia dei giocattoli, un’orchestra cui si uniscono gli spettatori in sala, per conoscere e amare il magico mondo della liuteria e della musica. All’Auditorium del Museo del Violino un pomeriggio speciale dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie con un breve concerto loro dedicato. L’Ensemble del Conservatorio Claudio Monteverdi di Cremona, diretto da Giuseppe Caffi, ha proposto un breve concerto pensato appositamente per bambini e genitori. In apertura Giacomino e il fagiolo Magico, fiaba musicale di Giuseppe Caffi. La narrazione è stata affidata alla voce di Massimiliano Pegorini. Quindi la Sinfonia dei Giocattoli, attribuita a Franz Joseph Haydn. È una composizione semplice e di carattere allegro. All’organico orchestrale consueto si sono affiancati alcuni strumenti tipici dell’infanzia quali tamburelli, raganelle, triangoli e altre semplici percussioni. E sono stati anche distribuiti ai piccoli ascoltatori per coinvolgerli, in modo divertente, nell’esecuzione.

© Riproduzione riservata