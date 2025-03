Assemblea di Aem, alla presenza del socio unico – il Comune di Cremona – rappresentato dal sindaco Andrea Virgilio. All’ordine del giorno l’approvazione del budget 2025 passato in Giunta la scorsa settimana. Il preventivo mostra in lieve sofferenza i servizi in-house, ma tra gli obiettivi strategici, come sottolineato dal presidente di Aem Tommaso Coppola, c’è la possibilità di raggiungere migliori risultati coinvolgendo i comuni limitrofi.

Per quanto riguarda il parcheggio multipiano delle ex tramvie alla stazione, Aem sta aspettando la decisione del Comune: due le ipotesi in campo, l’abbattimento o la sistemazione. Sugli spazi della ex Cariplo, acquistata da Aem, ci si sta lavorando anche se è ancora tutto in fase di valutazione con gli stakeholder di Cremona tra cui gli attori istituzionali. Il tutto sarà proposto all’amministrazione comunale che darà le sue indicazioni in merito e Aem agirà di conseguenza.

Silvia Galli

