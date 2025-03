Ritorna nel campus di Cremona, nei mesi di marzo-aprile 2025, il ciclo di incontri promossi dall’Università Cattolica del Sacro Cuore con il coordinamento del Centro Pastorale dell’Ateneo: quest’anno l’iniziativa ha come titolo Audaci nella speranza e si compone di quattro appuntamenti pomeridiani che avranno luogo nell’Aula Magna del campus di Santa Monica a partire dalle 16.30 di martedì 11 marzo, quando ad intervenire sarà il filosofo Silvano Petrosino.

“In sintonia con il tema del Giubileo indetto da Papa Francesco abbiamo chiesto ad alcuni docenti dell’Ateneo, di aiutarci a cogliere segni di speranza nel contesto e nella storia che stiamo vivendo, così spesso segnata da eventi drammatici e sconcertanti” spiega don Maurizio Compiani docente di teologia e assistente pastorale del campus.

“Prima di tutto metteremo a fuoco il concetto stesso di speranza, per poi coglierne la portata in vari ambiti della cultura e società contemporanea,. Si spazierà dall’economia all’arte, dall’impegno civile alla musica. Il taglio è prettamente culturale e, al tempo stesso, persegue un’ottica tipicamente cristiana perché intende individuare segni concreti di speranza che attestino come la grazia di Dio sia comunque e sempre all’opera entro la complessità della storia e delle relazioni umane”.

Lo stesso don Compiani terrà l’incontro conclusivo del 1° aprile sul libro dell’Apocalisse, testo in cui emerge tutta la potenza della speranza cristiana. Per l’occasione al suo fianco anche Maria Grazia Teschi, giornalista della redazione cultura del quotidiano La Provincia, il cui intervento inaugurerà la mostra Apocalisse e cavalli. Le tele di Virginio Lini. Per l’occasione, infatti, in Aula Magna saranno esposti alcuni dipinti del noto pittore cremonese, fra cui la La Fine dei Tempi, grandiosa opera, olio su tela, di m. 8,40 per m. 3,00. La mostra rimarrà poi liberamente visitabile nell’orario di apertura del campus fino a domenica 11 maggio. Gli incontri sono aperti a tutti e senza necessità di iscrizione.

