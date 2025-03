In ambito sanitario ogni anno si contano circa 30.000 nuove cause che vengono intentate nei confronti dei sanitari. I dati, a livello nazionale, parlano di circa 300.000 cause pendenti per situazioni riconducibili alla condotta professionale dei medici e degli odontoiatri.

In realtà, spiega il presidente dell’ordine dei medici di Cremona, Andrea Morandi, oltre il 96% di queste cause si concludono con una archiviazione e con il proscioglimento del sanitario.

Le tante cause intentate ai medici spingono gli stessi sanitari a praticare un atteggiamento medico di tipo difensivo. La vigilanza operata dall’Ordine riguarda quindi la condotta del professionista e la valutazione se il suo comportamento sia stato corretto o meno sul piano deontologico e se comportamenti deontologicamente non corretti possano aver causato l’incidente dal quale è poi scaturito il procedimento penale.

Nella storia dell’Ordine di Cremona le sanzioni disciplinari a carico di sanitari negli ultimi dieci anni sono state pari zero, nel senso che tutte le situazioni che hanno richiesto una verifica da parte dell’ordine circa la congruità deontologica e etica dell’operato dei sanitari hanno dimostrato che benché possa essersi verificato un errore, quell’errore rispettava tutti gli articoli contenuti all’interno del codice deontologico.

